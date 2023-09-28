Дом сгорел в деревне Ваулово под Чеховом

Работники отдельного поста 311-й пожарно-спасательной части территориального управления № 13 ГКУ МО «Мособлпожспас» совместно с подразделением федеральной пожарной охраны 79 ПСЧ (т) выезжали на ликвидацию пожара в деревню Ваулово городского округа Чехов.
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