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SPLETNIK

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Сергей Лазарев купил квартиру в Майами за 1 млн долларов

Сергей Лазарев купил квартиру в Майами за 1 млн долларов

Сергей Лазарев купил квартиру в Майами за 1 млн долларов, сообщает телеграм-канал Mash. По данным источника, 43-летний певец стал владельцем апартаментов в элитном комплексе The Floridian Condo на побережье Майами-Бич площадью 106,6 квадратных метров.

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