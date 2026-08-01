Сергей Лазарев купил квартиру в Майами за 1 млн долларов, сообщает телеграм-канал Mash. По данным источника, 43-летний певец стал владельцем апартаментов в элитном комплексе The Floridian Condo на побережье Майами-Бич площадью 106,6 квадратных метров.