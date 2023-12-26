Сомнолог ​​Шнорбах порекомендовала в праздники просыпаться в одно и то же время

Сомнолог Тереза Шнорбах заявила в беседе с изданием Daily Mirror, что во время новогодних праздников многие люди сбивают свой привычный режим сна и по окончании отдыха испытывают снижение энергии и усталость.
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