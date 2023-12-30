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Мойес и «Вест Хэм» продлят контракт на 2 года. Клуб идет 6-м в АПЛ и выиграл Лигу конференций в прошлом сезоне

Мойес и «Вест Хэм» продлят контракт на 2 года. Клуб идет 6-м в АПЛ и выиграл Лигу конференций в прошлом сезоне

«Молотки» продлят контракт с главным тренером до конца сезона-2025/26. Действующий договор 60-летнего шотландца рассчитан до 30 июня 2024 года.

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