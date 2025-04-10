Сергей Кириенко: деятельность центра "Наследие" имеет большое значение для России

Деятельность центра "Наследие" имеет большое значение для России и для регионов, которые сейчас особенно нуждаются в поддержке, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко в благодарственном письме.
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