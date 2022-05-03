НЕВСКИЕ НОВОСТИ

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Девочку-подростка едва не изнасиловали на детской площадке на Русановской

Мужчина приставал к школьницу и задавал ей нескромные вопросы.  Полиция Петербурга разыскивает неизвестного, который пытался склонить к интиму 12-летнюю девочку на детской площадке, сообщил НЕВСКИМ НОВОСТЯМ источник в правоохранительных органах.

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