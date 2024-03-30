Проверьте всех за последние пять лет! В Совбезе и МВД решили устроить крупную облаву на новоиспечённых граждан

Татьяна Леухина Стоит с половиной этих мигрантов минуту пообщаться на русском языке, чтобы понять, что экзамена по языку они не сдавали , а купили его, как и купили остальные документы для пребывания в стране. И тряхнуть всю эту богодельню, которая зарабатывает на приезжих огромные деньги, вычислить всю коррупционную цепочку поступления этих денег от мигранта к продавцам и в вышестоящие инстанции.

Betahon "В Совбезе и МВД решили устроить крупную облаву на новоиспечённых граждан..." А ведь проверять-то надо тех, кто этих "новоиспеченных граждан" создал! Разговор идет о проверке нескольких миллионов случаев, это под силу только наделенной особыми полномочиями межведомственной чрезвычайной комиссии(МЧК), потому что за неправедными случаями присвоения гражданства стоит конкретный недобросовестный сотрудник/группа сотрудников, которые при определенном стечении обстоятельств становятся преступниками(ОПГ)