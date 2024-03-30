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Проверьте всех за последние пять лет! В Совбезе и МВД решили устроить крупную облаву на новоиспечённых граждан

Проверьте всех за последние пять лет! В Совбезе и МВД решили устроить крупную облаву на новоиспечённых граждан

Крупная облава или проверять гражданство за 5 лет Проверьте всех за последние пять лет! В Совбезе и МВД решили устроить крупную облаву на новоиспечённых граждан Зашевелились наконец наши органы.

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Комментарии
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Татьяна Леухина
Стоит с половиной этих мигрантов минуту пообщаться на русском языке, чтобы понять, что экзамена по языку они не сдавали , а купили его, как и купили остальные документы для пребывания в стране. И тряхнуть всю эту богодельню, которая зарабатывает на приезжих огромные деньги, вычислить всю коррупционную цепочку поступления этих денег от мигранта к продавцам и  в вышестоящие инстанции.
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1 час.
Betahon
&quot;В Совбезе и МВД решили устроить крупную облаву на новоиспечённых граждан...&quot; А ведь проверять-то надо тех, кто этих &quot;новоиспеченных граждан&quot; создал! Разговор идет о проверке нескольких миллионов случаев, это под силу только  наделенной особыми полномочиями межведомственной чрезвычайной комиссии(МЧК), потому что за неправедными случаями присвоения гражданства стоит конкретный недобросовестный сотрудник/группа сотрудников, которые при определенном стечении обстоятельств становятся преступниками(ОПГ)
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1 час.
sylpfide sylpfide
Без проверки всех лишить гражданства, и не только таджиков, а всех понаехавших. Пусть приезжают на заработки, но под строгим контролем. Как, например, в Эмиратах, там ни кому не дают гражданства.
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11 мин.

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