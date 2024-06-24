Синоптик Позднякова: ливни в Москве в начале июля не ожидаются

Дневная температура воздуха в Москве в первых числах июля будет находиться в пределах +20.+25°C. Об этом "Москве 24" рассказала главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.
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