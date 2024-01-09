Тренировки по ПВО состоялись в зенитных ракетных соединениях Восточного военного округа

Практическая часть тренировки заключалась в отработке действий расчетами ЗРК по поиску, обнаружению, классификации и условному уничтожению воздушного «противника», после предварительно полученного сигнала об обнаружении летательных аппаратов.
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