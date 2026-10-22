Регулярность выполнения льготных автобусных рейсов в Тульской области составляет 99%, перевозчики уже начали подготовку техники к зиме, включая замену технических жидкостей и проверку систем отопления.
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