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Ученые выяснили, являются ли младенцы «чистыми листами»

Ученые выяснили, являются ли младенцы «чистыми листами»

Ученые выяснили, являются ли младенцы «чистыми листами» Вот, что им удалось узнать. Долгое время в психологии считалось, что младенцы обладают врожденным чувством морали и с раннего возраста предпочитают добро злу.

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