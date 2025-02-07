Ученые выяснили, являются ли младенцы «чистыми листами» Вот, что им удалось узнать. Долгое время в психологии считалось, что младенцы обладают врожденным чувством морали и с раннего возраста предпочитают добро злу.
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