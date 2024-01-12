В базовую программу ОМС включили консультацию психолога

В базовую программу ОМС с 2024 года включили консультации медицинских психологов. По направлению лечащего врача к ним смогут обратиться пациенты, которые состоят на диспансерном учете, ветераны боевых действий, а также женщины в период беременности, родов и в послеродовой период.