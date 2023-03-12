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Тарасов: такое ощущение, что Петр Ян не прогрессирует

Тарасов: такое ощущение, что Петр Ян не прогрессирует

Российский блогер и боец поп-ММА Артем Тарасов прокомментировал поражение экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Петра Яна в главном поединке турнира UFC Fight Night 221 от грузинского бойца Мераба Двалишвили.

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