Тарасов: такое ощущение, что Петр Ян не прогрессирует

Российский блогер и боец поп-ММА Артем Тарасов прокомментировал поражение экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Петра Яна в главном поединке турнира UFC Fight Night 221 от грузинского бойца Мераба Двалишвили.