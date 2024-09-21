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Российские войска освободили новые территории на Угледарском направлении, перерезав последнюю подконтрольную ВСУ дорогу в город

Российские войска освободили новые территории на Угледарском направлении, перерезав последнюю подконтрольную ВСУ дорогу в город

Российские войска освободили новые территории на Угледарском направлении, перерезав последнюю подконтрольную ВСУ дорогу в город Обнадёживающие новости поступают с Угледарского направления специальной военной операции.

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