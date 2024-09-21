Российские войска освободили новые территории на Угледарском направлении, перерезав последнюю подконтрольную ВСУ дорогу в город Обнадёживающие новости поступают с Угледарского направления специальной военной операции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии