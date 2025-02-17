В Москве прошла самая холодная ночь

Москва обновила температурный минимум года. Температура в ночь на понедельник, 17 февраля, на базовой метеостанции ВДНХ составила минус 12,7 градуса, сообщил у себя в Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
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