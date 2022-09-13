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В России разработали первый мобильный комплекс для поиска угнанных автомобилей

В России разработали первый мобильный комплекс для поиска угнанных автомобилей

Холдинг «Росэлектроника», входящий в госкорпорацию «Ростех», разработал первый в России мобильный комплекс, который способен выявлять в транспортном потоке автомобили, находящиеся в угоне или розыске, а также снятые с регистрационного учета.

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