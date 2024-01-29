Bloomberg: США могут ударить по Ирану после атаки на их базу на Ближнем Востоке

Удар по американской базе Tower 22 на северо-востоке Иордании недалеко от границы с Сирией может вызвать "более решительную реакцию" Вашингтона, чем шаги, которые Соединённые Штаты предпринимали с начала нового обострения в регионе.
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