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Bloomberg: США могут ударить по Ирану после атаки на их базу на Ближнем Востоке

Bloomberg: США могут ударить по Ирану после атаки на их базу на Ближнем Востоке

Удар по американской базе Tower 22 на северо-востоке Иордании недалеко от границы с Сирией может вызвать "более решительную реакцию" Вашингтона, чем шаги, которые Соединённые Штаты предпринимали с начала нового обострения в регионе.

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