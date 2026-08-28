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Людмила Бабушкина возложила к памятнику героям в Камышлове цветы, выращенные из семян

Людмила Бабушкина возложила к памятнику героям в Камышлове цветы, выращенные из семян

КАМЫШЛОВ, 28 августа, ФедералПресс. Спикер областного заксобрания Людмила Бабушкина в рамках рабочей поездки в Камышловский округ приняла участие в акции «Цветы героям».

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