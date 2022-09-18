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Мотоцикл, автобус и два авто попали в «загадочное» ДТП в центре Петербурга

Автомобиль Hundai и Land Rover попали в аварию с участием мотоцикла и пассажирского автобуса. Инцидент произошел на улице Садовая в Петербурге, однако ни один из участников ДТП не может понять, что именно произошло и кто за это ответственен.

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