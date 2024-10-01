Володин призвал не вводить российских бабушек в "блуд" с мигрантами

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин на пленарном заседании заявил, обращаясь к депутатам, о необходимости бороться с вовлечением пенсионерок в незаконные схемы заключения фиктивных браков с мигрантами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии