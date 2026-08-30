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"Оскорбили жену": тесть Смолова рассказал о драке с управляющим ЖК

"Оскорбили жену": тесть Смолова рассказал о драке с управляющим ЖК

"112" Тесть футболиста Федора Смолова, похоже, пошел по стопам звездного зятя. В Сети появилось видео, где он участвует в драке с управляющим своего ЖК.

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