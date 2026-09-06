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Спорт Уик-Энд

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Спорный момент. Сергей СЕМАК: Если вы в одном моменте ставите пенальти, то почему в аналогичной ситуации, еще более явной, не ставите?

Спорный момент. Сергей СЕМАК: Если вы в одном моменте ставите пенальти, то почему в аналогичной ситуации, еще более явной, не ставите?

Кто ответит на этот драматичный послематчевый вопрос главного тренера «Зенита»? И ответит ли? Молодой арбитр из Ярославля Андрей Прокопов в целом удачно справился со сложным матчем.

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