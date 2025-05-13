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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Карбери о 2:5 от «Каролины»: «Вашингтон» отлично начал, потом были 1-2 смены, когда не удалось выйти из зоны, выбросить шайбу за синюю. Это недопустимо в плей-офф»

Карбери о 2:5 от «Каролины»: «Вашингтон» отлично начал, потом были 1-2 смены, когда не удалось выйти из зоны, выбросить шайбу за синюю. Это недопустимо в плей-офф»

«Кэпиталс» уступили «Харрикейнс» в четвертом матче серии второго раунда Кубка Стэнли (2:5, 1-3).  «Мы отлично начали этот матч.

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