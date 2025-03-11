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Bild: США рассматривают Порошенко и Залужного в качестве преемников Зеленского

Bild: США рассматривают Порошенко и Залужного в качестве преемников Зеленского

Немецкое издание Bild сообщило, что администрация бывшего президента США Дональда Трампа изучает кандидатуры Петра Порошенко, Юлии Тимошенко и Валерия Залужного в качестве возможных преемников главы киевского режима Владимира Зеленского.

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