Немецкое издание Bild сообщило, что администрация бывшего президента США Дональда Трампа изучает кандидатуры Петра Порошенко, Юлии Тимошенко и Валерия Залужного в качестве возможных преемников главы киевского режима Владимира Зеленского.
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