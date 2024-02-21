ТОП - 4 горнолыжных курортов Европы, для неспешного отдыха

<p>Если вы мечтаете о незабываемом катании по склонам в этом зимнем сезоне, но не хотите спешить и стрессовать, тогда почему бы не отправиться в горы на поезде? К счастью, сейчас существует множество новых услуг, которые делают эту поездку легкой и удобной.
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