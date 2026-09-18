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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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«Так вам, русские! Ой, а они радуются»: узбеки-мигранты неудачно попытались проучить Россию массовым отъездом домой

«Так вам, русские! Ой, а они радуются»: узбеки-мигранты неудачно попытались проучить Россию массовым отъездом домой

Почти 100 тысяч узбекских мигрантов покинули Россию в конце августа – начале сентября. Они пытаются представить это как расплату РФ за жесткие законы, но быстро обнаруживают, что для россиян их отъезд не катастрофа.

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Новый комментарий от пользователя
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Realist Realist

Автор статьи указал, что россия официально сделало запрос в узбекии на 100 тыс гастарбайтеров? так что ничего не изменилось, одни уехали на отдых итд,а другие приехали. Обычная ротация.