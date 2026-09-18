«Так вам, русские! Ой, а они радуются»: узбеки-мигранты неудачно попытались проучить Россию массовым отъездом домой

Почти 100 тысяч узбекских мигрантов покинули Россию в конце августа – начале сентября. Они пытаются представить это как расплату РФ за жесткие законы, но быстро обнаруживают, что для россиян их отъезд не катастрофа.
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мигранты домой, местные вам не рады
Доброго пути! Только безвозвратно! Закрыть им всем въезд в России пожизненно и кишлакам из родственников- халявщиков. Пусть ищут счастье в других странах. Побольше бы их выезжало!!!
Автор статьи указал, что россия официально сделало запрос в узбекии на 100 тыс гастарбайтеров? так что ничего не изменилось, одни уехали на отдых итд,а другие приехали. Обычная ротация.
Главное, не пускать уехавших снова
А вот то, что "кошкины слезы" - ну, в яблочко!!!😂
Еще бы и ОСТАЛЬНЫЕ уехали, кто любит плевать на российские законы!
Ждем следующие 100 000. Почаще.
Это следствие а не "катастрофа"!! А вот катастрофой для России является Государственная Дума в её составе!!