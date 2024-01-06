Жизнь - театр
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Жизнь - театр

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Московские прогулки, ч.9

Московские прогулки, ч.9

Уж простите, но не очень люблю зиму, поэтому тоже предлагаю прогуляться по летней Москве.Шкатулка для драгоценностей – Ссудная казна в Настасьинском переулке.

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Комментарии
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Светлана Митленко
А Вы понабивайте вручную кучу текста, тогда и не так будете сокращать!!!
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2 м.
Валерий Протасов
Чудеса ума и рук! Если бы люди в своей нравственной жизни были бы так же талантливы и взыскательны... Впрочем, таланты везде редки.
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2 м.
Светлана Митленко
Что правда, то правда!
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2 м.

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