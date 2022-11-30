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Кирби заявил о намерении получить от РФ информацию о здоровье Пола Уилана

Кирби заявил о намерении получить от РФ информацию о здоровье Пола Уилана

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что американская сторона работает над тем, чтобы получить информацию о текущем состоянии здоровья осужденного в РФ гражданина США Пола Уилана.

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