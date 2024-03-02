Политнавигатор Литва, Латвия и Эстония превратились в нищие и никому не интересные государства, которые даже Россия обратно забирать не захочет.
«Да кому они нужны» – в Израиле объяснили, почему Россия не станет забирать Прибалтику
Комментарии
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Natalija Osminina
Так буферная же зона... "витрина".
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17 час.
Николай Арзамасцев
... во-первых, России нужен выход ко всему побережью Балтики и ни одна сука европейская не в состоянии этому помешать! (кто-то может возразить?) Во-вторых - появилась официальная законная возможность похоронить ВСЕ военноморские силы НАТО, которые (вдруг) объявят себя противниками России. Ждём суицидников...
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15 час.
Natalija Osminina
Ждем!
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15 час.
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