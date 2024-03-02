«Да кому они нужны» – в Израиле объяснили, почему Россия не станет забирать Прибалтику

Николай Арзамасцев

... во-первых, России нужен выход ко всему побережью Балтики и ни одна сука европейская не в состоянии этому помешать! (кто-то может возразить?) Во-вторых - появилась официальная законная возможность похоронить ВСЕ военноморские силы НАТО, которые (вдруг) объявят себя противниками России. Ждём суицидников...