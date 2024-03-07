Стрижка «итальянка» на средние волосы: техника выполнения, кому подходит, фото

Как же девушкам хочется иметь объёмную и текстурную укладку на голове! Какую же стрижку выбрать, чтобы она смотрелась особенно хорошо? Нет ничего более универсального, нежели стрижка «итальянка» на средние волосы.
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