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Лучше Дикое поле, чем украинская фауна!

Ребе  Ищенко     бросил   камень  в  наш  огород,      и    назвал   нас   экзальтированными  российскими  "патриотами"!  Давайте  почитаем  отрывок  из  статьи,  где  он     на   нас так    ругается.

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