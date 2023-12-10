Путин отметил сложность работы на фронте, где беспилотники летают как мухи

Президент России Владимир Путин отметил сложность работы военнослужащих на передовой под обстрелами. Видео с его словами в ходе беседы после вручения медалей "Золотая звезда" по случаю Дня героев Отечества опубликовано в Telegram-канале журналиста телеканала "Россия1" Павла Зарубина.