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Путин отметил сложность работы на фронте, где беспилотники летают как мухи

Путин отметил сложность работы на фронте, где беспилотники летают как мухи

Президент России Владимир Путин отметил сложность работы военнослужащих на передовой под обстрелами. Видео с его словами в ходе беседы после вручения медалей "Золотая звезда" по случаю Дня героев Отечества опубликовано в Telegram-канале журналиста телеканала "Россия1" Павла Зарубина.

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