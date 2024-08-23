Horo.ru & Ignio.com: Телец. Еженедельный гороскоп красоты за 26 августа - 1 сентября

Весьма вероятно, вы в ближайшее время захотите внести в свою внешность множество изменений. Вот только стоит ли перекрашивать волосы в синий цвет или делать татуировки? Хорошенько подумайте, прежде чем экспериментировать.
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