В США назвали визит Зеленского позорным фарсом

Сенатор Вэнс назвал визит Зеленского в США позорным фарсом Сенатор-республиканец от штата Огайо Джей Ди Вэнс в эфире телеканала Fox News назвал визит президента Украины Владимира Зеленского в США позорным фарсом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии