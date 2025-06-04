Politico: Си Цзиньпин не хочет встреч с Трампом из-за сцены с Зеленским

После публичной конфронтации в Белом доме между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским Пекин проявляет осторожность в организации личной встречи между председателем Си Цзиньпином и американским лидером.
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