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Физики обошли закон Кирхгофа и создали программируемое тепло в материале

Физики обошли закон Кирхгофа и создали программируемое тепло в материале

В физике существует закон Кирхгофа теплового излучения — правило, установленное в 1859 году и гласящее: поверхность поглощает и излучает тепло при одних и тех же длинах волн и углах с одинаковой эффективностью.

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