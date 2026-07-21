Физики обошли закон Кирхгофа и создали программируемое тепло в материале

В физике существует закон Кирхгофа теплового излучения — правило, установленное в 1859 году и гласящее: поверхность поглощает и излучает тепло при одних и тех же длинах волн и углах с одинаковой эффективностью.
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