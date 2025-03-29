LEON Вторая лига А. «Сибирь» принимает «Текстильщик», «Муром» против «Авангарда»

LEON Вторая лига Дивизион А Группа «Серебро» 5-й тур 29 марта «Сибирь» – «Текстильщик» – 0:0 (первый тайм) «Динамо» Владивосток – «Динамо» Киров – 12:00 «Иртыш» Омск – «Калуга» – 14:00 «Форте» – «Динамо-2» Москва – 14:00 «Муром» – «Авангард» Курск – 16:00 Группа «Золото» 5-й тур 30 марта «Спартак» Кострома – «Челябинск» – 14:00 «Волга» Ульяновск – «Торпедо» Миасс – 15:00 «Ленинградец» – «Велес» – 15:00 «Машук-КМВ» – «Родина-2» – 15:00 «Кубань» – «Волгарь» – 16:00 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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