Педагогам колледжей показали работу атомного предприятия

Федеральные проекты по развитию атомной промышленности, которые обеспечат лидерство нашей страны в энергетической области и усилят ее технологический суверенитет, невозможно реализовать без образовательной составляющей .
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