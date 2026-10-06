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Регионы России

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Корнеев объяснил снижение уровня РФПЛ из-за ужесточения лимита на легионеров

Корнеев объяснил снижение уровня РФПЛ из-за ужесточения лимита на легионеров

Бывший спортивный директор ФК «Зенит» Игорь Корнеев прокомментировал влияние ужесточения лимита на легионеров в Российской Премьер-Лиге (РПЛ) на уровень футбола в чемпионате.

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