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Нижегородская правда

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«Транснефть – Верхняя Волга» оснастило Кстовскую школу современным оборудованием

«Транснефть – Верхняя Волга» оснастило Кстовскую школу современным оборудованием

АО «Транснефть – Верхняя Волга» (дочернее предприятие ПАО «Транснефть») оказало благотворительную поддержку Кстовской средней школе № 8 с углубленным изучением отдельных предметов в Нижегородской области.

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