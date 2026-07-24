«Транснефть – Верхняя Волга» оснастило Кстовскую школу современным оборудованием

АО «Транснефть – Верхняя Волга» (дочернее предприятие ПАО «Транснефть») оказало благотворительную поддержку Кстовской средней школе № 8 с углубленным изучением отдельных предметов в Нижегородской области.
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