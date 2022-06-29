Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон на саміті G7 у Німеччині, 26 червня 2022 року Борис Джонсон закликає союзників з НАТО збільшити військові витрати Британський прем'єр-міністр збирається ініціювати підвищення норми витрат країн-учасниць на оборону – на його думку, держави, які входять до альянсу, повинні витрачати на військові потреби понад 2% свого ВВП > Прем'єр-міністр Великобританії Борис […] Сообщение Борис Джонсон закликає союзників з НАТО збільшити військові витрати появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.