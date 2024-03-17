В это сумасшедшее время уже ничему не удивляешься. И мне кажется, что если завтра объявят цену на новую Искру в 5 миллионов рублей, люди просто скажут: "Эх, ну ладно, пять так пять…" Нет, ну серьёзно! Цены на машины, да и всё остальное растут с такой стремительной скоростью, что народ не успевает даже за этим следить, […] Сообщение «Голосую — За»: Автоваз сделал идеальный автомобиль для народа: LADA 2194: По-моему, это лучшее, что они выпускали за всё время появились сначала на Дзен дневник.