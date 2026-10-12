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Царьград

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Скандал с "Мультиканом-8" – диверсия? Нужно ли теперь бояться прививок и как владельцам защитить любимцев

Скандал с "Мультиканом-8" – диверсия? Нужно ли теперь бояться прививок и как владельцам защитить любимцев

В разных регионах России зафиксировали случаи гибели собак после стандартной прививки. Владельцы сообщают о схожих симптомах: сильный зуд, обильное слюнотечение, высокая температура, судороги, в некоторых случаях внутреннее кровотечение и паралич.

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