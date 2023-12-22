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Заместителю гендиректора «Роскосмоса» Олегу Филимонову предъявлено обвинение в мошенничестве

Заместителю гендиректора «Роскосмоса» Олегу Филимонову предъявлено обвинение в мошенничестве

По версии следствия, Филимонов с соучастниками похитил 435 млн бюджетных рублей.Заместителю гендиректора «Роскосмоса» Олегу Филимонову и соучастникам предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, по версии следствия они похитили 435 млн бюджетных рублей, об этом сообщает тг-канал Следком.

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