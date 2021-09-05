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Перед началом учебного года на Украине избавились от непатриотичных работников образования

Перед началом учебного года на Украине избавились от непатриотичных работников образования

Активистка и депутат от отколовшейся части партии «Голос» Наталия Пипа похвасталась своим «подвигом», мол, с ее легкой руки, как минимум трое преподавателей разных украинских вузов как минимум отстранены от работы, как максимум уволены.

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