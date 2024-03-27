Медвежий угол
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Медвежий угол

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Капитаном судна, которое грохнуло мост оказался украинец

Капитаном судна, которое грохнуло мост оказался украинец

Капитаном судна, которое снесло опору моста в Балтиморе, оказался украинец Капитаном злополучного контейнеровоза Дали, который снес опору моста имени Френсиса Скотта в американском городе Балтимор в штате Мэриленд, является 52-летний украинец по имени Сергей.

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Комментарии
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Дмитрий Зимнюков
Это ИГИЛ.
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6 час.
Владимир Нелюбин
Согласен..
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6 час.
Ингерман Ланская
результат подготовки пиндосами бандеровцев - грохнули мост да не тот, малость промахнулись...
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5 час.

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