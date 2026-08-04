Любители бега из Бескудниковского бесплатно подготовятся к фестивалю в парках САО

До главного бегового события этого лета — Большого фестиваля бега — остается совсем немного времени. Масштабный забег пройдет в Москве 23 августа, и у жителей Бескудниковского района есть отличная возможность подготовиться к нему без лишних затрат.
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