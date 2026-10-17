Матч стартует в 14:00, за «Уфу» сыграют Беленов, Гилязетдинов, Евдокимов и другие. В составе «Арсенала» выйдут Мелихов, Пенчиков, Гоцук и другие.
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