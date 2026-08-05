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Владимир Путин подписал закон о штрафах для маркетплейсов и доставок

Владимир Путин подписал закон о штрафах для маркетплейсов и доставок

Глава государства подписал документ, устанавливающий наказания для цифровых платформ, включая маркетплейсы, сервисы, объединяющие поставщиков услуг, и службы курьерской доставки, за несоответствие нормам закона о платформенной экономике.

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