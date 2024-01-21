Иосиф Сталин и Мао Цзэдун: по волнам исторической памяти…

Наследие Великого Кормчего актуально в Китае и сегодня В декабре на ряде телеканалов РФ повторно транслировались известные польские художественные многосерийные фильмы – «Ставка больше, чем жизнь» и «Четыре танкиста и собака» (1968-1971 гг.